Задержан подозреваемый в убийстве байкера на московской парковке

Задержан 21-летний Шахин Аббасов, подозреваемый в убийстве молодого человека на парковке на улице Краснодарской в Москве. "В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в столичной прокуратуре.

По данным СМИ, гражданина Азербайджана задержали в Ростовской области, он два дня был в федеральном розыске. За это время силовики провели обыски у Аббасова дома и задержали его родственников.

По предварительным данным, между Аббасовым и 24-летним байкером Кириллом Ковалевым произошел конфликт на парковке: Ковалев сделал замечание иностранцу по поводу неправильно поставленной машины. Тот, как считает следствие, напал на байкера с ножом. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли.