Лавров: Россия по дипканалам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации

Россия по своим дипломатическим каналам передала Израилю, что Иран не хочет эскалации конфликта, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, после ответного удара Ирана по Израилю представители российского руководства и дипломаты контактировали и с Тель-Авивом, и с Тегераном.

"Он [Иран] не может не ответить на грубейшее нарушение международного права и статуса дипломатического представительства, но эскалации он не хочет", - подчеркнул Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по территории Израиля беспилотниками и ракетами в ответ на израильскую атаку на консульский отдел иранского посольства в Дамаске. В Израиле заявили об отражении основной части атаки Ирана. В Минобороны еврейского государства сообщили о "совсем незначительном ущербе". Минувшей ночью ответ последовал уже от Израиля.