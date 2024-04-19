На трассе "Нева" до 70 км/ч снижена предельная скорость в Ленинградской и Новгородской областях

"Автодор" в связи со сложными погодными условиями снизил разрешенную скорость на трассе М-11 "Нева" со 110 км/ч до 70 км/ч на участке в Ленинградской и Новгородской областях.

"По прогнозу, снегопад может продлиться до вечера субботы. Призываем водителей, которые уже переобулись в летнюю резину, отложить поездки по М-11 в эти выходные", - говорится в сообщении "Автодора".

Северо-западный регион России в пятницу накрыли мощные снегопады с сильным ветром.