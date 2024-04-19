Осужденный за взятки экс-глава УКСа Прикамья отправился на СВО

Бывший глава управления капитального строительства Прикамья 55-летний Дмитрий Левинский, осужденный за мошенничество и получение взятки, стал участником специальной военной операции, сообщают СМИ со ссылкой на самого Левинского.

Он заключил контракт с Минобороны. Сегодня бывший чиновник прибыл на передовую.

Напомним, в июле 2023 г. Ленинский районный суд Перми признал Дмитрий Левинского виновным в хищении 353 миллионов рублей при строительстве зоопарка, кроме того чиновника осудили за взятку, полученную от бизнесмена Алексея Шилова, подрядчика, работавшего сразу на нескольких объектах УКС Пермского края в размере 3 млн руб. За взятку Левинский получил четыре года колонии строгого режима. При рассмотрении уголовного дела о хищении 353 млн рублей путем сложения наказаний ему назначили девять лет колонии строгого режима.