"Новые люди" объединились с Партией роста

В Москве состоялся съезд партии "Новые люди", на котором было официально объявлено об объединении с Партией роста Бориса Титова, передают "Ведомости".

"В России сложно создать политическую партию, но ещё сложнее две партии объединить. […] Партия Роста и лично Борис Титов помогли нам разработать экономический блок программы на выборах президента. Мы убедились, что вместе работаем еще эффективнее. Поэтому сегодня закрепляем объединение юридически", - сказал лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

У объединенной партии, которая пока будет называться "Новые люди", появится федеральный политический совет. Его и возглавит Титов. При этом он не будет сопредседателем партии (как это произошло у "Справедливой России – Патриоты – За правду").

Титова на съезде "Новых людей" не было – у него командировка.