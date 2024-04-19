Лавров: США были готовы лишь ограничить развертывание РСМД на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в январе 2022 предлагал России согласиться, чтобы США развернули ограниченное число ракет средней дальности на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

Кроме того, Блинкен отказался обсуждать нерасширение НАТО, отметил министр.

"Он говорит: нет, нет, НАТО не обсуждается, но вот то, что вы нам предлагали про ракеты средней дальности, давайте, может быть, посмотрим, что эти ракеты, которые теперь не запрещены, можно размещать, в том числе на Украине, но мы будем готовы ограничить количество таких ракет", - сказал Лавров, вспоминая встречу с госсекретарем США в Женеве.

"Я не знаю, что еще нужно объяснять, почему мы начали специальную военную операцию", - добавил он.

В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что страны Запада отвергли предложение Москвы о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, главным возражением западных стран является недоверие, которое возникло из-за того, что в Калининграде находится "Искандер", при этом не нарушающий параметров, закрепленных в договоре о ракетах средней и меньшей дальности.