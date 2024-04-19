Екатеринбург отправил первую гуманитарную помощь в Курган, страдающий от паводка

Из Екатеринбурга отправилась первая гуманитарная помощь жителям Кургана, пострадавшим от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Порядка 6 тонн необходимых вещей собрали волонтеры центра "Мы рядом" и АНО "Сильный Урал" при участии члена Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрия Чукреева. Из них 3 тонны - это бутилированная вода, остальное - продукты длительного хранения, сгущенное молоко, тушенка, средства гигиены, бытовая химия и многое другое.

К сбору гуманитарной помощи также присоединились Среднеуральск и представители клуба "Прорыв" Екатеринбургского центра развития предпринимательства (ЕЦРП). Уже этим вечером транспортное предприятие "Дел" доставит полезный груз в пункт временного размещения в Кургане.

Тем временем волонтеры продолжают сбор гумпомощи для жителей пострадавших от паводка регионов. Особенно необходимы: продукты длительного хранения в заводской упаковке (не вскрытые), бытовая химия, средства гигиены (влажные салфетки, зубная паста, мыло и так далее) и антисептики. Желающие оказать помощь, могут обращаться в волонтерский центр "Мы рядом" (Институт муниципального управления, улица Пушкина, 16). Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 09.00 до 18.00. Узнать подробности можно по телефону горячей линии: +7 (343) 229-04-00.

Напомним, что в начале марта из Екатеринбурга также отправилась первая гуманитарная помощь для жителей Орска, пострадавших от наводнения. Грузовик с более чем 20 тоннами бутилированной воды стартовал во вторник, 9 апреля, из Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского