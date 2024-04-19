Удар Израиля по Ирану назван "предупреждающим"

Израиль совершил "предупреждающий удар" по объекту на территории Ирана.

"Удар был тщательно выверенным", он должен был "послать Ирану сигнал о том, что Израиль имеет возможность нанести удар внутри страны", приводит ТАСС данные The Washington Post. Указывается, что "израильские военные и члены правительства отказались от публичных комментариев".

Израиль нанес ракетный удар по провинции Исфахан в Иране. Об этом сообщают американские СМИ. В свою очередь, иранские СМИ сообщают о взрывах в районе аэропорта Исфахана и одной из баз ВВС армии. Иран приостановил полеты над некоторыми городами после атаки Израиля. Местные власти запретили полеты над Тегераном, Исфаханом и Ширазом. Иранский чиновник позже заявил, что при атаке по Ирану ракеты не использовались, а звуки взрывов стали следствием работы ПВО. Ядерные объекты в Иране не были целью ударов Израиля, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.