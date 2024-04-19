Игорь Бабушкин поручил главам муниципалитетов Астраханской области держать на личном контроле информирование граждан о правилах и запретах для рыбаков-любителей

С 20 по 30 апреля сотрудники рыбоохраны Астраханской области будут проверять количество улова и размер рыбин. Размер воблы должен быть не меньше 17 см, разрешенный улов – до 10 кг на человека. С 1 апреля сотрудники рыбоохраны и правоохранительных органов провели 85 рейдов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Волго-Каспийского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Павел Головкин на совещании по вопросу проведения туристического сезона. Сотрудники выявили 414 нарушений, изъяли 1869 кг водных биоресурсов и 965 единиц орудий лова.

«Также для контрольно-надзорных мероприятий в период полного запрета вылова рыбы задействуют инспекторов рыбоохраны из соседних регионов. Они будут работать в Володарском, Камызякском и Лиманском районах», - сообщил Павел Головкин.

Вылов воблы в Астраханской области официально разрешен с 20 по 30 апреля. В этот же период ожидается наибольший наплыв рыбаков-любителей. Для их информирования о действующих правилах ловли в каждом районе установлены стенды. Организована работа волонтеров, которые будут раздавать туристам листовки-памятки.

«Прошу всех глав держать на личном контроле вопрос информирования жителей и гостей региона о правилах и запретах для рыбаков-любителей. Отдельное внимание - установке мусорных контейнеров на берегах и своевременному вывозу мусора», - подчеркнул Игорь Бабушкин.