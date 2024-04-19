Экс-директор уральского МУП получил 10,5 лет за взятки

На Среднем Урале вынесен приговор теперь уже бывшему директору муниципального предприятия Красноуфимска. Его обвиняли во взяточничестве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, директор одного из МУП Красноуфимского района согласился на заключение контрактов по результатам открытых аукционов за деньги, передаваемые ему в качестве взяток.

"Руководитель муниципального предприятия, будучи председателем закупочной комиссии, включал в условия контактов невыгодные и трудновыполнимые условия в целях воспрепятствования участия иных лиц в аукционах, что способствовало заключению контактов с конкретными организациями", - говорится в материалах уголовного дела.

В итоге он получил взяток более чем на 1 млн рублей.

Сегодня Красноуфимский районный суд назначил экс-директору 10,5 лет в колонии строгого режима, со штрафом свыше 5 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 10 лет.