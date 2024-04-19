Лавров: Россия в случае переговоров с Украиной не будет делать пауз в боевых действиях

Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

"В отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", - сказал он.

По словам главы российского МИД, никакой веры Киеву нет. Лавров при этом напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский "сам себе запретил переговоры".

Также министр заявил, что Швейцария не подходит России для переговоров по Украине - из нейтральной страны превратилась в откровенно враждебную.

Напомним, Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня. Планируется пригласить от 80 до 100 стран, в основном представителей так называемого Глобального Юга. Известно, что несколько стран настаивают на участии российского представителя. При этом МИД России ранее заявлял, что не будет участвовать в конференции.