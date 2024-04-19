700 кг свежайших белорусских лобстеров и устриц таможенники нашли в фуре с мебелью

700 килограммов лобстеров, сельди и устриц нашли смоленские таможенники в белорусской фуре с мебелью.

Контрабанду везли из Белоруссии, но страна происхождения не установлена (но явно не Белоруссия), отмечают в Федеральной таможенной службе РФ.

Фуру остановила мобильная группа на автомобильном пункте пропуска "Красная горка".

"Товар спрятали среди офисной мебели, которую по документам везли в Москву. В ящиках инспекторы нашли 637 кг устриц, 16 кг лобстеров и 23 кг сельди. Документов на них у водителя не оказалось", - рассказали в пресс-службе ФТС.

Таможенники возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных ресурсов. Перевозчику грозит штраф до 1 млн руб., либо до пяти лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.