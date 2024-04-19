В Самаре и.о. замминистра транспорта региона вменили получение взятки в 1,5 миллиона

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела против врио замминистра транспорта Самарской области Александра Николаева. По словам политика, речь идет о получении взятки.

"Чиновник подозревается в том, что заставил директора крупной строительной компании оплатить и доставить ему стройматериалы для личного дома в Волжском районе. Общая сумма поборов составила почти 1,5 млн руб.", - написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Николаев свою вину признал и уже написал явку с повинной. В связи с деятельным раскаянием и активным сотрудничеством, следствие намерено ходатайствовать о его домашнем аресте.

"Несмотря на скромный размер ущерба, предвижу, что это уголовное дело может стать толчком для серьезнейших антикоррупционных разоблачений в регионе. Николаев по праву считается "правой рукой" министра строительства области Ивана Пивкина и знает очень-очень много", - полагает Хинштейн.