В Госдуме опасаются приватизации акций "Алросы", принадлежащих Якутии

Зампред фракции "Новые люди" в Госдуме и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева бьет тревогу по поводу законопроекта, предусматривающего возможность изменения доли Якутии в составе акционеров компании "Алроса".

Сейчас налоговые поступления от "Алросы" формируют почти треть регионального бюджета республики. Доля Якутии в компании 25% +1 акция, еще 8% принадлежат улусам (районам). Таким образом, власти региона контролируют треть акций компании. Авксентьева опасается, что власти запустят процесс приватизации этого пакета с целью профинансировать строительство моста через Лену, но новые акционеры могут перерегистрировать компанию в другом месте, в результате республика лишится уже упомянутых отчислений в бюджет.

По словам Авксентьевой, в законопроекте, который Госсобрание Якутии рассмотрит на следующей неделе, говорится о возможности изменения размера доли республики в "Алросе" по итогам публичных слушаний. А процедура проведения таких слушаний никак не регламентирована.

"Организатор публичных слушаний сам определяет порядок их проведения. Хорошо, тогда смотрим регламент Ил Тумэн и тут все по красоте: публичные слушания трактуются максимально широко – хоть в формате телепередачи их проводи. Нисколько не сомневаюсь, что и радиопередачи будут, и обсуждения в комитетах. Печально лишь то, что итоговые документы публичных слушаний носят рекомендательный характер. То есть даже если участники публичных слушаний выскажутся против это будет лишь принято к сведению", - пишет Авксентьева в своем Telegram-канале.

"Есть такой фокус в политике – проводить неудобные решения под эгидой воли народа, мол, жители одобрили, а то и сами попросили. Вовлеченность людей, опрос через соцсети, создание портала "Активный якутянин" – форма может быть любая. Но юридической значимости у публичных слушаний почти не осталось, это факт. Зато получаются хорошие заголовки, которые скрывают негатив", - добавляет парламентарий.

"Более 3/4 всех налогов "Алросы" сейчас поступают в республиканский и муниципальные бюджеты Якутии. 3/4 всех благотворительных и экологических программ компании тоже приходится на территорию Якутии и муниципалитетов. В прошлом году рекордный объем средств был получен казной Якутии от компании "Алроса" – 95,6 млрд руб. Более трети из них, около 39 млрд руб, составил НДПИ, 9 млрд руб. дивиденды (это немного в сравнении с предыдущими годами, но ситуация с санкциями понятна)", - отметила Авксентьева, добавив, что Якутия сейчас является дотационным субъектом с непростой социально-экономической ситуацией.

Стоит отметить, что и у самой "Алросы" сейчас дела идут неважно, поэтому федеральное правительство пытается помогать. В конце марта стало известно, что Минфин России выделит деньги, чтобы Гохран закупил у "АЛРОСЫ" алмазное сырье. Предполагается, что такие закупки будут проходить регулярно в этом году. Сумма сделки не называется. В целом у Гохрана есть бюджетный лимит на 2024 год на покупку драгоценных металлов и камней на 51,5 млрд руб.

"Алроса" попала под европейские и американские санкции, которые жестко ограничивают торговлю алмазами российского происхождения.