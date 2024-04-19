Жителям Тюменской области, чьи дома затопило, выплатят 50 тысяч рублей

Жители Тюменской области, дома которых затопило во время паводка получат выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Материальная помощь семьям, пострадавшим от паводка, будет оказана максимально быстро.

Соответствующее поручение дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Выступая с обращением, глава региона подчеркнул, что никаких документов собирать не нужно - для получения помощи достаточно просто подать заявление.

Важно отметить, что эти деньги - не компенсация за утраченное имущество. Это средства на первоочередные нужды.

Заявление о выплате в 50 тысяч рублей на первоочередные нужды можно оформить в пункте временного размещения, в учреждении соцобслуживания по месту жительства, в МФЦ, на портале Госуслуг.

Для получения выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.

Предоставление материальной помощи за утраченное имущество первой необходимости и на восстановление жилых помещений рассмотрят после комиссионного обследования жилых помещений.

"Опыт такой работы уже имеем", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

В настоящее время в регионе действует режим ЧС. Подтоплено более 90 домов.