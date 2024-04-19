На берегу Исети нашли тело уральца, пропавшего прошлой осенью

На Среднем Урале нашли тело мужчины, который пропал еще прошлой осенью. Труп был обнаружен на берегу реки Исеть в районе улицы Заводской в Каменске-Уральском. Силовики выясняют обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по предварительным данным, это не криминал.

"Для определения точной причины и времени наступления смерти будет проведено соответствующее экспертное исследование", - отметили в ведомстве.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение поступило в территориальный отдел полиции утром 18 апреля.

"В настоящее время сыщики уголовного розыска устанавливают личность погибшего. По одной из отрабатываемых версий, им может быть мужчина, который пропал осенью 2023 года", - заявил полковник Горелых.

Все обстоятельства сейчас выясняются.