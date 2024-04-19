Минтруд увеличил квоты для трудовых мигрантов

Минтруд существенно увеличил квоты на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в Россию иностранцам, прибывающим по визе. Приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в предыдущий приказ от 22 декабря 2023 года.

Наибольшее увеличение предусмотрено для Центрального федерального округа — с 34 тыс. до 44 тыс. В том числе в Брянской области, для которой было лишь 14 разрешений, теперь будет 3214. Также заметное увеличение трудовых мигрантов будет в Московской области — с 15 тыс. до 19 тыс. По другим федеральным округам увеличение несущественное.

Значительно уменьшился резерв квот по России в целом — с 22 тыс. до 10,5 тыс. Это та часть, которая не распределяется сразу по регионам, а оставляется в резерве для распределения между регионами с учетом потребностей, меняющихся в течение года.



