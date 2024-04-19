Названы товары, подделки которых чаще всего продают на маркетплейсах

С начала 2024 года на маркетплейсах было заблокировано более 2 млн карточек товаров после жалоб правообладателей. Речь идет о продаже подделок.

"По итогам применения добросовестных практик Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и AliExpress Россия заблокировали 2 066 806 карточек товаров за первый квартал 2024 года. С момента подписания добросовестных практик на маркетплейсах было заблокировано 4 498 816 карточек товаров", - говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы.

Блокировка происходит по итогам анализа жалоб правообладателей, а также результатов экспертиз, контрольных закупок и документов, подтверждающих происхождение товаров. Это позволяет маркетплейсам принимать обоснованные решения, сообщили в ФАС.

В службе назвали и "красные флаги": скорее всего, перед покупателем фейковый товар, если цена значительно ниже средней, присутствует существенное количество возвратов из-за ненадлежащего качества и т.д.

По статистике маркетплейсов, больше всего контрафакта было заблокировано в таких категориях товаров, как электроника, светотехника, строительные инструменты, косметические средства и спортивная одежда.