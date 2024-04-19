В ГИБДД предупредили о весеннем снегопаде в районе Североуральска

В ГИБДД Свердловской области предупредили автомобилистов об ухудшении погоды в разгар весны в районе Североуральска.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, на 93 км автодороги "Серов – Североуральск – Ивдель" сегодня идет обильный снегопад. Из-за этого видимость для водителей ограничена.

"Контроль за безопасностью на автодорогах со стороны Госавтоинспекции усилен. Призываем водителей быть предельно внимательными, двигаясь в таких условиях, проявлять максимум осторожности при управлении автомобилем", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что на смену жаре в Свердловской области придут почти что зимние заморозки.