Зомби-апокалипсис близко? Двое людей в США могли впервые заразиться болезнью оленей-зомби

В США ученые сообщили о том, что нашли два предполагаемых случая заболевания хронической изнуряющей болезнью (CWD) у людей. Первым пострадавшим стал 72-летний охотник, который употреблял мясо оленей из районов, где распространена CWD. Вторым – знакомый охотника, также съевший мясо оленей.

Заболевание поражает головной мозг и нервную систему оленей, превращая их в подобие зомби, уточняет "Ъ".

Пока точно нельзя утверждать, что охотники умерли именно от CWD, поскольку детального анализа возбудителей заболевания не проводили.