В Институте русского языка им. Пушкина пытаются сменить руководство после проваленной проверки

Минобрнауки России решило сменить ректора Института русского языка им. Пушкина после проверок, выявивших нарушения в контроле за экзаменами по русскому языку у иностранцев. В ведомстве сообщили, что ио ректора назначен Никита Гусев – проректор МГУ им. Ломоносова.

"Само предназначение Института русского языка имени Пушкина должно диктовать его руководству и сотрудникам особенно внимательное отношение к нашему языку. Это учреждение должно быть образцом для всех вузов, имеющих право проводить такой экзамен", — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Ранее Фальков говорил, что "прямая персональная ответственность за проведение экзамена и выдачу сертификатов [иностранцам] возложена на ректоров уполномоченных вузов".

Между тем, занимавшая пост ректора института Наталья Трухановская находится на больничном, она не получала никаких уведомлений, передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря вуза. В институте заявили о "попытке взять контроль над вузом с неизвестными целями": утром, до начала рабочего дня в здание вуза пришли представители Минобрнауки, они "на словах" озвучили приказ о назначении ректора.