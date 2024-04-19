Горе-пикапера из Екатеринбурга отправили к медикам для проверки на вменяемость

Агрессивного пикапера из Екатеринбурга Дмитрия Гребенкина решили проверить на вменяемость в рамках уголовного дело о побоях.

На данный момент Гребенкин находится под подпиской о невыезде. Накануне 22-летнего парня отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщает 66.RU со ссылкой на источник.

Напомним, что как минимум четыре девушки пострадали от неадекватных действий парня. Одну он насильно обнял, а когда та в попытках вырваться, ударила его каблуком по ноге, толкнул в сугроб и убежал. Другую он схватил за руку, а после и вовсе поднял, чтобы унести. Поспешившему на помощь прохожему он залил глаза перцовкой. Третью он толкнул в сугроб и начал заплевывать, а четвертую тянул за шарф, заявляя, что не отпустит, пока та не даст свои контакты. Одну из пришедших на помощь девушек он также толкнул и послал.

В начале апреля Гребенкина удалось задержать в Кольцово при попытке улететь к матери в Москву. Его сразу доставили в суд, где арестовали на восемь суток по статье КоАП за мелкое хулиганство. Вину Дмитрий признал, однако извиняться перед девушками отказался.

Во время заседания он заявил, что совершал нападения якобы в состоянии аффекта, но потом пояснил, что это состояние было обусловлено обидой от отказа с ним познакомиться. Позже стало известно, что полиция разыскивает других жертв агрессивного "пикапера" из Екатеринбурга.