19 Апреля 2024
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Фото: Официальный telegram-канал ГСУ СК России по Москве / t.me/skmoscowgsu

Подозреваемого в убийстве из-за парковки объявили в федеральный розыск

Подозреваемый в убийстве мужчины из-за конфликта на парковке в Москве и трое его соучастников объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК.

По данным источника, отец Шахина Аббасова (предполагаемого убийцы) получил российское гражданство благодаря фиктивному браку.

Аббасов-старший был задержан 18 апреля. Следователи сообщали, что для его допроса был привлечен переводчик.

Напомним, 17 апреля на юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке произошла драка, закончившаяся смертью одного из ее участников. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской. 24-летний местный житель осудил такое поведение приехавшего. В ответ водитель избил оппонента и не менее одного раза ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве – гражданин Азербайджана, 21-летний Шахин Аббасов. Он находился на территории России нелегально.

В СК сообщили, что накануне были найдены автомобили, на которых скрывались подозреваемые. В одном из них обнаружен пневматический пистолет.

Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц. Их действия переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. "и, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

Теги: убийство, парковка, москва


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