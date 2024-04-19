Уральская весна: на смену жаре в Свердловской области придут заморозки

На смену жаре в Свердловской области придут почти что зимние заморозки.

О том, что в Екатеринбурге в разгар апреля наступит самое настоящее лето, стало известно в понедельник. Сообщалось, что уже на этой неделе столбики термометров поднимутся выше 20 градусов.

Однако прогнозы синоптиков на весну неутешительны. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, 20-22 апреля ожидается преимущественно сухая и на редкость теплая погода: ночью 10-15 градусов, днем – до 19-24 градусов.

"20 апреля – самый жаркий день, 25-29 градусов. Кратковременно, хотя и в меньшей степени, потеплеет даже на самом севере Свердловской области: ночью 0,+5, днем 10-15 градусов", - говорится в сообщении синоптиков.

Однако уже в первые дни новой недели на Урал начнет опускаться холодный воздух. Согласно прогнозам, 23-24 апреля в Свердловскую область вернутся ночные заморозки до -4 градусов, а температура воздуха днем составит всего 5-10 градусов.

"До конца рабочей недели значительного потепления не предполагается", - отмечают синоптики.