В Тюменской области в трёх населённых пунктах отключат электричество из-за паводка

Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в сёлах Казанское, Большие Ярки, Огнёво принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На дату ограничения подачи электроэнергии потребители жилых домов эвакуированы. Подача электроэнергии будет возобновлена АО "Россети Тюмень" по особому распоряжению штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Добавим, что в Ишимском и Казанском районах Тюменской области работают лодочные переправы

Они действуют: между деревнями Большие Ярки – Малые Ярки (Казанский район); в деревне Рагозина (Ишимский район).

Сотрудники МЧС перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты.

В населенных пунктах, которые "отрезала" большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны: в Рагозина и Орловк Ишимского района, в Назарово Абатского района, в селе Жигули и деревне Тюлешов Бор Викуловского района, деревне Малые Ярки Казанского района.

Напомним, режим ЧС регионального уровня был объявлен в Тюменской области с 8 апреля. По прогнозам уровень воды тюменских реках в этом году превысит исторический рекорд.