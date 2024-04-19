В Нефтеюганске будут судить застройщика, обманувшего дольщиков на 130 миллионов

В Югре будут судить застройщика за мошенничество на сумму 130 млн, полученных от дольщиков, сообщает МВД Медиа.

С 2016 по 2023 г. обвиняемый в нарушение закона об участии в долевом строительстве привлёк деньги граждан для возведения двух многоквартирных жилых домов в микрорайонах №3 и №11 Нефтеюганска.

Дольщики, посчитав, что стройка законна, заключали с застройщиком договоры и переводили крупные суммы на счета аффилированных ему фирм.

Сдать дома застройщик обещал в 2021 году, однако обязательств не выполнил. Ведётся процедура банкротства.

Кроме того, обвиняемый, достоверно зная о вступившем в законную силу решении суда по гражданскому делу о защите прав, игнорируя требования исполнительного документа, злостно не исполнял возложенные на него судом обязательства, имея на то реальную возможность.

Потерпевшими по делу были признаны 63 человека, а общий ущерб превысил 130 млн руб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Нефтеюганский районный суд.