Китай потребовал удалить из AppStore мессенджер Telegram

Власти дружественной России КНР потребовали от Apple удалить из магазина приложений, доступных в Китае, мессенджер Telegram. Также удалены WhatsApp, Threads, Signal (все – США) и Line (Япония), пишет Wall Street Journal.

Apple заявила, что власти Китая аргументировали запрет "соображениями национальной безопасности", других подробностей не сообщается.

Издание отмечает, что Китай – второй по величине рынок для Apple.

Стоит отметить, что Telegram в Китае заблокирован с 2015 года – практически с момента появления. Китайским властям не понравилось, что мессенджер использует шифрование сообщений, защищает канал связи, а также пользователи могут обмениваться сообщениями, которые самоудаляются по прошествии времени.