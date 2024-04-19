Москва и Петербург – лидеры по падению выдач льготной ипотеки

В первом квартале 2024 г. обе столицы России, Москва и Санкт-Петербург, стали лидерами среди регионов по спаду выдач льготной ипотеки под 8%.

В столице за этот период российские банки оформили 4,6 тыс. кредитов с господдержкой, что на 38,8% ниже уровней 2023 г. В Санкт-Петербурге сокращение льготной ипотеки составило 27,2% год к году (до 3,1 тыс. сделок), пишет РБК. В целом по России количество ипотечных договоров по льготной ставке 8% за первый квартал выросло на 2,2%.

Министерство финансов России разработало проект постановления кабмина, согласно которому, будет увеличен лимит кредитования по льготным ипотечным программам. Так, лимит по программе "Семейная ипотека" поднят на 200 млрд руб., до 4,84 трлн руб., по программе "Льготная ипотека" — на 150 млрд руб., до 6,19 трлн руб.