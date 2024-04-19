Медведев допустил, что на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал сообщения о подготовке покушения на Владимира Зеленского в Польше.

По мнению политика, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. "Бойся, паяц!" — написал в своем телеграм-канале Медведев.

Ранее прокуратура Польши заявила, что предъявила обвинения гражданину страны, подозреваемому в намерении собирать информацию якобы для целей покушения на Зеленского.

В августе прошлого года сообщалось, что СБУ задержала некую украинку в связи с возможным покушением на Владимира Зеленского. ABC News со ссылкой на представителя службы передал, что женщина была участницей заговора с целью убийства президента Украины во время его визита в Николаев.