Учителям в малых городах Урала вдвое увеличат выплаты за классное руководство

Классным руководителям и кураторам студенческих групп в малых городах вдвое увеличат размер выплат. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Решение было принято в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Выплаты увеличатся с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Ежемесячно их будут получать около 17 тыс. педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек.

"На территории Свердловской области 68 таких муниципальных образований. Повышенные выплаты будут получать кураторы 15,4 тыс. школьных классов и 1,5 тыс. студенческих групп Свердловской области. Для всех них мы сохраним все остальные доплаты и надбавки к заработной плате за счет средств регионального бюджета", — сообщила первый замминистра образования и молодежной политики региона Нина Журавлева.