За сутки уровень воды в реке Ишим вырос почти на три метра

Уровень воды в реке Ишим вблизи одноименного города в Тюменской области за сутки вырос на 288 сантиметров и составил 750 сантиметров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона.

Критическая отметка уровня воды составляет 850 сантиметров.

В районе Ильинки уровень воды снизился на восемь сантиметров и составляет 883, что на 83 сантиметра выше опасного уровня.

Напомним, по данным МЧС России в Ишиме продолжаются работы по укреплению и наращиванию высоты дамбы. В населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и четыре единицы техники ведомства помогают возводить временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы две лодочные переправы.

Спасатели МЧС России мониторят обстановку и состояние дамбы, информируют и оповещают население, перевозят жителей, продукты питания и медикаменты.

Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.

Губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в telegram-канале опубликовал видео аэросъемки, на котором видно, что вода подбирается к домам очень быстро. Глава региона в очередной раз призвал жителей не ждать до последнего и эвакуироваться.