Forbes опубликовал рейтинг самых "обедневших" российских миллиардеров

Forbes опубликовал обновленный рейтинг состояния российских миллиардеров. По подсчетам издания, суммарно 24 из 125 российских участников списка Forbes потеряли $16,4 млрд. Свое состояние увеличили 64 бизнесмена. Состояние 14 бизнесменов осталось прежним.

Первое место по количеству потерянных денег занял бывший совладелец Rambler Group Александр Мамут, чье состояние за последний год сократилось на 40%, до $1,2.

В абсолютных цифрах значительнее всего сократилось состояние основателя "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко: $4,1 млрд (или 16% капитала) — до $21,1 млрд.

Также в топ-10 вошла богатейшая женщина России, владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние оценивается в $7,4 млрд — на 16% меньше, чем в 2023 году. Основной ущерб ее состоянию причинил пожар на складе маркетплейса в Ленобласти, оцененный Forbes в 10-20 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года (почти 1 трлн руб. по нынешнему курсу). За весь 2023 год состояние самых богатых россиян увеличилось на $50,012 млрд, или 4,5 трлн рублей по нынешнему курсу, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023 и 2024.