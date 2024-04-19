В Екатеринбурге суд над экс-силовиком, не отправившим наряд на место ЧП, отложили больше чем на месяц

В Екатеринбурге вновь откладывается суд над экс-сотрудником дежурной части районного отдела полиции городского УМВД, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть.

Речь об инциденте в ночь на 29 мая 2022 года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти его избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала об этом сигналы, но никаких действий от силовиков предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что в ту ночь сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Однако он не отреагировал на вызовы и не отправил наряд на место ЧП.

По итогам проверки полицейский был уволен из органов, но затем смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Позже МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

Уголовное дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал в августе прошлого года, но затем был отложен из-за неявки свидетелей. Накануне состоялось очередное заседание, однако слушания вновь пришлось отложить.

Как сообщается в электронной картотеке Чкаловского райсуда, причина та же – неявка свидетелей. Теперь следующее заседание состоится больше чем через месяц – 24 мая.

Свою вину экс-силовик так и не признал.