Один из членов экипажа потерпевшего крушение Ту-22М3 скончался

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, что получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе.

"К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются", - написал Владимиров в своем telegram-канале.

Умерший был одним из трех эвакуированных в больницу после крушения самолета.

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России возвращался на аэродром после выполнения боевой задачи. По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Боекомплекта на борту самолета не было, на земле разрушения отсутствуют.

Самолет Ту-22М — один из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен "холодной войны", выпускался с 1970-х годов. Модель Ту-22М3 выпускалась с 1978 по 1993 год. Модернизацию бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3М недавно показывали Владимиру Путину во время его посещения Казани.