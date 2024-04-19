Академическая честность под угрозой: студенты подсели на ИИ

Студенты все более массово используют искусственный интеллект (ИИ) для имитации учебы и научно-исследовательской деятельности. Об этом свидетельствует исследование, проведенное онлайн-платформой для подачи эссе и детектором плагиата Turnitin.

Из 200 млн статей было выявлено более 22 млн, которые содержат как минимум 20% контента, созданного ИИ. Это соответствует работам примерно 11% студентов. А около шести миллионов статей (3%) практически полностью сгенерированы ИИ. В курсовых и дипломных проектах этот показатель, видимо, может быть еще выше.

Пока что доля студентов, отправляющих работы, сгенерированные ИИ, относительно невелика, но уже половина подсела на ИИ, который регулярно использует. При этом три четверти из них выражают намерение продолжать это, несмотря ни на какие угрозы.

Отмечается, что "академическая честность" становится поводом для беспокойства, если работа содержит более 30% контента, созданного ИИ.

Половина российских студентов регулярно использует нейросети для выполнения учебной работы. Судя по результатам опроса, преподаватели тоже готовы довериться ИИ.

Специалист в области ИИ, член Совета по правам человека при президенте РФ, президент компании "Крибрум" Игорь Ашманов отмечает, что алгоритмы подбирают наиболее вероятные слова в заданной последовательности слов, основываясь на огромной базе текстов, и добиваются хороших результатов с точки зрения имитации человеческой речи в виде текста, однако никакого интеллекта или разума там нет. Но эта легенда специально поддерживается, так как можно получить огромную власть, прикрываясь ИИ.