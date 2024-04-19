Опрос: курсом доллара интересуются 22% жителей Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга не особенно следят за курсами доллара и евро. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Опрос проводился в столице Урала в апреле этого года. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), большинство представителей экономически активного населения не следит за новостями с валютной биржи. Так, курсом доллара сегодня интересуются 22% екатеринбуржцев, курсом евро – 20%.

При этом мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин. А уровень интереса к валютным курсам растет с увеличением уровня доходов опрошенных. Среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей 27% следят за курсом доллара, а 32% – за курсом евро.

Напомним, ранее другой опрос показал, что почти 10% работающих жителей Екатеринбурга уже больше двух лет не были в отпусках.