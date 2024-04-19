В украинской армии будут внедрять "гендерное равенство"

В украинской армии будут внедрять "гендерное равенство", заявило минобороны Украины.

По словам замминистра Натальи Калмыковой, будут внедряться "новые правила использования гендерно чувствительного языка и создания условий для реализации потенциала женщин в войсках". Об этом она сказала на встрече с руководителем канадского правительственного проекта PROTECT2 Марисой Кемпер.

За основу берется западный опыт. Уже намечено обучение 200 "гендерных советников" и закрепление "гендерного равенства" в оборонной стратегии.

Введение гендерной идеологии в армию может преследовать еще одну цель. На прошлой неделе советник по "гендерным вопросам" командующего сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times сказала, что Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. А женщин нужно учить воевать с детства.

"Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу", – сказала Григорьева.

Ее поддержала депутат Рады Марьяна Безуглая, которая говорит, что у режима нет другого выхода - или он будет уничтожен. Зато женщины будут теперь полностью уравнены с мужчинами.

Режим пока отрицает, что готовится мобилизация женщин. При этом в 2020 году Зеленский заявил, что "мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины".