Мотоцикл "Урал" за победу в викторине "Опорный край" выставили на "Авито"

На платформе для размещения объявлений "Авито" 18 апреля появилось предложение купить мотоцикл "Урал", ставший призом в викторине "Опорный край".

"Ищем покупателя на мотоцикл "Урал Сити", мотоцикл еще не забирали с завода в Ирбите", - написано в объявлении.

Приз "Опорного края" предлагается купить за 1,2 млн руб. Мощность мотоцикла составляет 41 лошадиную силу, объем двигателя - 745 куб.см, пробег - 1 км.

Напомним, что в викторине разыгрывалось более 45 квартир в Екатеринбурге и Верхней Пышме, 100 автомобилей, 20 мотоциклов "Урал" и 2 тыс. смартфонов. Однако, если все призы можно получить в Екатеринбурге, то за своим мотоциклом победителям придется самостоятельно ехать в Ирбит. Более того, в отличие от того же автомобиля, решить вопрос с местом хранения такой техники уже более проблематично. Несмотря на это, ведущие церемонии выбора победителей рекомендовали не продавать мотоцикл Урал сразу, а найти для него "сухое и теплое место", где он будет храниться до тех пор, пока не вырастет в цене.