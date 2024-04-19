44 миллиона рублей и $300 тысяч нашли во время обысков у подозреваемого в резонансном убийстве в Москве

Следователи обнаружили 44 миллиона рублей и $300 тысяч наличными во время обысков в квартире 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве 24-летнего молодого человека на парковке в Москве.

"Следствием будет установлена их принадлежность, а также дана оценка законности получения и оборота", - сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

Напомним, 17 апреля на юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке произошла драка, закончившаяся смертью одного из ее участников. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской. 24-летний местный житель осудил такое поведение приехавшего. В ответ водитель избил оппонента и не менее одного раза ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

По данным СМИ, подозреваемый в убийстве – гражданин Азербайджана, 21-летний Шахин Аббасов. Он находился на территории России нелегально. Shot писал, что BMW, на котором скрылся убийца с братом, найден брошенным в Москве, и что беглецы могли сменить транспорт.

В СК сообщили, что накануне были найдены автомобили, на которых скрывались подозреваемые. В одном из них обнаружен пневматический пистолет.

Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц. Их действия переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. "и, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). Также, по данным СК, задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены к следователям.