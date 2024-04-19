Шойгу проверил выполнение заводом в Омской области гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Омской области, осуществляющем производство танков и тяжелых огнеметных систем. На заводе повышена защищенность бронетехники при ее подготовке к отправке в зону спецоперации.

На заводе при производстве танков Т-80БВМ нового образца, бронетехнику уже на конвейере оснащают комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни. Очередная партия произведенной бронетехники подготовлена к отправке в войска. Танки погружены на железнодорожные платформы и готовы к отправке в зону проведения спецоперации.

"Когда начали большую программу по созданию дополнительной защиты для танков, мы искали сплавы и технические решения. Все это сделали. Теперь надо увеличивать темпы производства", – цитирует пресс-служба Минобороны Шойгу.

За прошлый год предприятием увеличен выпуск тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в два с половиной раза. На предприятии работает Центр обучения и повышения квалификации персонала, который занимается подготовкой и переподготовкой работников по востребованным рабочим профессиям. С 2023 г. коллектив завода вырос на 1,2 тыс. человек.

По итогам работы на заводе Шойгу провел совещание. Глава российского военного ведомства отметил, что предприятие выполняет в полном объеме задание по гособоронзаказу, а также успешно реализует те поручения, которые были поставлены в ходе прошлой проверки.