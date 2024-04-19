В Тюменской области остаются подтопленными 93 домовладения

В Тюменской области остаются подтопленными 93 домовладения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

В Ишиме продолжаются работы по укреплению и наращиванию высоты дамбы. В населенных пунктах Плешково и Кашкаргай 99 специалистов и четыре единицы техники ведомства помогают возводить временные земляные насыпи. В Ишимском и Казанском районах организованы две лодочные переправы.

Спасатели МЧС России мониторят обстановку и состояние дамбы, информируют и оповещают население, перевозят жителей, продукты питания и медикаменты.

Режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.