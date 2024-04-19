The Economist: У ВСУ появились новые дроны, способные долететь до Сибири

ВСУ получили новую модель беспилотника с запасом хода 3 тысячи км, которая может долететь до Сибири, сообщает журнал The Economist.

Отмечается, что Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники большой дальности, способные искать и поражать удаленные цели. В настоящее время этипередовые БПЛА выпускаются как минимум на шести заводах.

Ранее CNN сообщало, что украинская сторона разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом, которые могут без подключения к спутникам находить цель. Обнаружить такие летательные аппараты, судя по всему, на текущий момент не совсем просто.

Как считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем, профессор Академии военных наук РФ Вадим Козюлин, эти аппараты, скорее всего, смогут обходить средства РЭБ, но в этом случае могут появиться и новые средства борьбы с ними.