"Газпромнефть-Хантос" поддержит развитие инфраструктуры Уватского района

"Газпромнефть-Хантос" и администрация Уватского района Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве на 2024 год. Об этом Накануне.RU сообщила пресс-служба предприятия. Документ позволит сторонам продолжить системную работу по реализации инфраструктурных и культурных проектов на территории муниципалитета.

Ключевым направлением сотрудничества остается обеспечение жильем работников медицинских, образовательных и социальных учреждений. Кроме того, в этом году при содействии предприятия состоятся фестиваль юнармейских отрядов, бал выпускников и конкурс "Есть идея".

Помимо этого "Газпромнефть-Хантос" поддерживает жителей Уватского района с помощью грантов. Так, в 2024 году победителями грантового конкурса "Родные города" стали авторы трех проектов. На базе студии лоскутного шитья "Клюква" проведут мастер-классы, направленные на экопросвещение сельчан. В Уватской библиотеке откроется комната для семейного досуга, а в Соровской появится игровое пространство с образовательным и развлекательным интерактивом.

Как отмечает генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров, предприятие уделяет большое внимание развитию территорий, с которыми связана его деятельность. Одно из стратегических направлений – помощь активистам и неравнодушным жителям, у которых есть интересные идеи социальных проектов.

"Чтобы поддержать таких людей, ежегодно проводится грантовый конкурс. Победителям предоставляется не просто финансирование проекта, но и методическая и экспертная поддержка. В этом году в Уватском районе авторы сразу трех проектов получили возможность стать участниками позитивных изменений в родном крае", – добавил он.

"Предприятие не первый год оказывает содействие в реализации приоритетных социальных проектов. Благодаря сотрудничеству в районе реализуются жилищные программы, позволяющие привлекать квалифицированные кадры в сельскую местность, что является одним из решающих факторов стабильного функционирования учреждений социальной сферы", – подчеркнул глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.