19 Апреля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Бюро олигархов" из-за оттока мигрантов предложило увеличить переработки россиянам

В Российском союзе промышленников и предпринимателей придумали, как можно снизить напряженность на рынке труда. Крупный бизнес предложил увеличить переработки россиянам из-за уезжающих мигрантов.
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По словам близкого к правительству источника, одна из обсуждаемых инициатив — смягчение подходов к сверхурочной работе, пишут "Ведомости". Суть изменений в том, чтобы обеспечить "более гибкое регулирование за счет расширения договорных возможностей". По ТК РФ допустимо четыре часа сверхурочной работы в течение двух дней подряд, но новые предложения могут увеличить этот лимит, что позволит компаниям привлекать меньше новых сотрудников.

В 2023 г. некая ассоциация "бизнес-патриотизма" предложила Минтруду ввести шестидневную рабочую неделю, обосновав это тем, что из-за растущего числа антироссийских санкций выросла нагрузка на экономический сектор. Минтруд ответил на предложение отказом, но и не запретил работать столько дней в неделю, на сколько договорятся работодатель и работник.

Кремль не имеет никакой позиции по поводу увеличения или уменьшения рабочей недели. Хотя Владимир Путин давно говорит о необходимости повысить производительность труда. По мнению главы государства, это надо сделать, чтобы кардинально решать проблему дефицита кадров. По его словам, альтернатива этому — завоз рабочей силы из-за границы. Но вот в РСПП, который называют "профсоюзом крупного бизнеса" или "бюро сырьевых олигархов", судя по всему, нашли другой вариант, который опять не предусматривает повышения производительности.

Между тем, эксперты компании "Яков и партнеры" прогнозируют, что дефицит рабочих кадров к 2030 г. достигнет 2-4 млн человек: от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации. По мнению партнера компании "Яков и партнеры" Елены Кузнецовой, завод мигрантов не является решением проблемы — должна расти именно производительность труда, и расти вдвое выше, чем сейчас, а властям и работодателям необходимо задуматься о повышении зарплат и улучшении условий для сотрудников, иначе работать скоро будет просто некому.

Теги: Производительность труда, рынок труда, переработка, сверхурочная работа


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