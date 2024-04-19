В Екатеринбурге подросток упал с заброшенного моста и сломал позвоночник

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после падения подростка на заброшенном мосте.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 16 апреля: подросток 2012 года рождения упал при проходе по участку заброшенного моста через улицу Кимовская на улицу Некрасова в уральской столице. Пострадавшего отвезли в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение мозга, компрессионный перелом грудного и поясничного отделов позвоночника".

Прокуратура начала проверку. В ведомстве дадут оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

"По ее результатам и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заверили в ведомстве.