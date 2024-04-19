Правительство выступило за увеличение штрафов для самокатчиков

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Его поддержали Правительство, Минтранс и МВД.

Как говорится в пояснительной записке, с 2020 года общее количество СИМ выросло в пять раз, а количество поездок на них - в 12. Всего в эксплуатации находятся более 750 тыс. средств.

Растет и аварийность. В 2020 году было зарегистрировано 331 ДТП с участием СИМ с электродвигателем, в них погибли 6 человек и ранены 347. В 2021 году - 672 ДТП, 20 погибших, 704 раненых. В 2022 году - 941 ДТП, 19 погибших, 976 раненых. В прошлом году рост был стремительный - сразу в несколько раз. Так, за три квартала - 2647 ДТП, 31 погибший и 2723 раненых.

При этом с 1 марта 2023 года в Правила дорожного движения РФ внесены изменения, определяющие особый подход к правовому регулированию СИМ как особой разновидности транспортных средств, приводимых в движение электродвигателем.

Поправки в КоАП устанавливают новые штрафы для пользователей СИМ: за пьяную езду — до 30 тысяч рублей, за езду вдвоем на одном устройстве — до трех тысяч рублей, за перевозку детей — до пяти тысяч. Также предусматриваются штрафы за превышение установленной скорости движения.

Законопроект могут оперативно рассмотреть в приоритетном порядке.

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