В Прикамье депутат растратил деньги предприятия на отдых для своей семьи

В Пермском крае депутата думы Лысьвенского городского округа, также являющегося директором муниципального предприятия, будут судить за растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, с 2018 по 2021 год обвиняемый заключил договоры коллективного добровольного медицинского страхования для того, чтобы приобрести туристические путевки для себя и своей семьи. О заключении договоров сотрудникам он не сообщил, в результате они не пользовались предусмотренными ими правами и не обращались за медицинской помощью На страховые суммы по договорам обвиняемый оплатил отдых.

Сумма растраты составляет свыше 650 тыс. руб.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.