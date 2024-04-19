Меликов ответил Кадырову на критику из-за задержания чеченского министра на КПП

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал инцидент с задержанием главы ГУ МЧС по Чечне. Он отметил, что нельзя давать почву для провокаций и призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям.

Меликов также ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на его критику дагестанских силовиков. Глава Дагестана заявил, что инцидент произошел на федеральном пропускном пункте, который не относится к ведению дагестанских правоохранителей.

"Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД",— написал Меликов в своем Telegram-канале.

"Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой "постыдной провокации", потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка",— добавил Меликов.

Ранее о жестком задержании главы МЧС Чечни Алихана Цакаева сообщили СМИ. По данным телеграм-канала Baza, 14 апреля несколько сотрудников полиции в жесткой форме вытащили министра из черного внедорожника у ФКПП "Герзель" и положили лицом в асфальт. Через некоторое время он был отпущен, медосвидетельствование не проводили.

Цакаева, по предварительным данным, остановили за пьяное вождение без документов. Его якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни.

Ранее Кадыров назвал этот инцидент "постыдной провокацией" и призвал власти Дагестана "гнать с треском" силовиков, причастных к задержанию.