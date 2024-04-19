«Дорожный рывок» на Южном Урале продолжается - Алексей Текслер проинспектировал проблемные участки улиц Челябинска

Губернатор Челябинской области лично провел инспекцию автодорог областного центра. В рабочей поездке с губернатором были мэр Челябинска Наталья Котова, министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, специалисты городских и областных профильных департаментов.

Напомним, что в начале этой недели Алексей Текслер обратился к челябинцам с предложением поделиться информацией о самых проблемных, по их мнению, дорожных участках Челябинска. И вот часть из указанных точек стали пунктами инспекционной поездки главы региона.

Объезд губернатор начал с дороги по улице Салтыкова. Трасса, при этом качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего, местами просто отсутствует из-за ям и ухабов.

«Начинается дорожный сезон. Понятно, что в последнее время занимались магистральными дорогами, дорогами в новых микрорайонах, где их не было. Мы на улице Салтыкова, проехали Камышовую, видно, что дорога просто в ужасном состоянии, хотя она далеко не второстепенная — это проезд между железнодорожным вокзалом и улицей Блюхера. И общественный транспорт по этой дороге ходит, это достаточно важная магистраль города. На дорогу обратили внимание жители. В первоначальных планах на этот год, насколько я помню, ее не было, но нужно ее обязательно сделать»,— сказал Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что обратил внимание на необходимость проведения здесь ремонта еще до личной инспекции, посмотрев фотографии с этой улицы.

Заместитель главы города Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов сообщил, что обследовали участок в этом сезоне.

«Видно, что дорога давно не ремонтировалась: и полотно, и тротуарная часть, и водоотвод пришли в негодность. Предварительно дефектовку составили. Предполагается участок улицы от Троицкого тракта до Карпинского полностью отремонтировать и выйти дальше после Карпинского, отремонтировать улицу Камышовую до Железнодорожной. Готовим техническую документацию»,— пояснил он.

Алексей Текслер поручил Наталье Котовой и Алексею Нечаеву оперативно определиться с источниками финансирования и готовить конкурсную документацию. Сроки сжатые - глава региона дал на выполнение 1,5—2 месяца.

Еще один проблемный участок, на котором побывал Алексей Текслер – автодорога на улице Витебской. Состояние он раскритиковал.

«Ремонта не было давно, говорю не только о проезжей части, но и тротуарах. Для центра города вообще нонсенс — яма на яме. Недопустимо, чтобы в центре города была подобная в ужасном состоянии дорога», - сказал губернатор. И поинтересовался сроками ремонта.

Андрей Ксензов доложил, что по Витебской затраты посчитали.

«Общая длина более километра, от Энгельса до Лесопарковой. Улица связывает микрорайоны, по площади она небольшая — 7,5 тысячи „квадратов“, она узкая. Стоимость ремонта составит около 40 миллионов. Полностью заменим покрытие, бордюры, тротуарную и газонную часть, проверим систему освещения»,— отчитался Ксензов.

Губернатор обратил внимание участников его дорожной инспекции, что дома на улице примыкают к дороге, а значит, надо позаботиться еще и о безопасности жителей.

«Надо понимать, что ремонт автоматически сделает улицу удобным транзитом с Энгельса до Лесопарковой. Нужно отработать с ГИБДД и установить ограничители скорости»,— сказал Алексей Текслер.

Затем губернатор ознакомился с объектами дорожного строительства по улице 250-летия Челябинска. Об этом объекте губернатору тоже писали многие жители города. Здесь запланировано строительство от улицы Академика Королева до улицы Северной, автодорогу приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

«Длина дороги 530 метров, участок соединит улицы Академика Королева и Северную, четыре полосы движения, предусмотрены тротуары с обеих сторон плюс справа — велодорожка. Предусмотрена установка 59 опор электроосвещения, высадка 112 деревьев»,— пояснил главный инженер ООО «СтройГруппа» (подрядчик работ) Илья Демахин.

По планам все работы должны закончить в 2025 году, правда, завершение подрядчик обещает обеспечить к ноябрю 2024 года. Дорогу очень ждут жители ближайших микрорайонов и губернатор акцентировал внимание участников выездного совещания на необходимости ускорить работы.

«С учётом запуска новых социальных объектов эта дорога очень востребована, поэтому работы необходимо выполнить в этом году. Хорошо, если мы ее сделаем максимально быстро», – заявил Алексей Текслер.

Далее губернатор осмотрел дороги по улице художника Русакова и Ижевской, решено их в этом году отремонтировать – в общей сложности это около полутора километров. Подрядчики определены, финансирование заложено. До конца лета работы должны быть проведены.

А в завершении объезда Алексей Текслер побывал на проблемном участке по улице Кронштадтской. Изначально этого участка в ремонтных планах города не было, но на ее состояние жаловались губернатору челябинцы. Дорога находится внутри жилого сектора, здесь расположены школа, детсады. И по итогам выездного совещания принято решение ее отремонтировать. Алексей Текслер поручил ускориться с контрактацией предстоящих работ.

Завершая дорожную инспекцию, Алексей Текслер поблагодарил южноуральцев за их активность и сообщения о дорожных проблемах.

«Планы по всем дорогам, которые мы сегодня объехали, необходимо быстро выполнить. Сезон короткий, и нужно все сделать все до начала осени. Это принципиально. Мы договорились с министерством дорожного хозяйства, с администрацией города – все дороги, которые были заявлены в социальных сетях как проблемные, будут отремонтированы. Там, где необходим капитальный ремонт, он будет проведен после проектирования», - подчеркнул губернатор.

Напомним, в 2024 году на Южном Урале запланировано отремонтировать порядка 800 км дорог. Ремонты будут проходить во всех муниципалитетах области. По просьбам южноуральцев в этом году принято решение выделить дополнительные ресурсы на ремонты внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий. Ремонтироваться будут и трамвайные переезды.

«В этом году запланирован значительный объем работ, рекордный, таких объемов не было. Будем продолжать приводить Челябинск в порядок, значительные планы у нас по всем муниципалитетам, потому что большая часть дорожного фонда уходит им. Продолжим реализацию крупных региональных и федеральных объектов. Завершим к концу лета участок между Чебаркулем и Миассом, продолжим работу на М5», – сообщил Алексей Текслер в завершении дорожно-инспекционного объезда.