С полок свердловских библиотек могут исчезнуть книги иноагентов

С полок библиотек Свердловской области предлагают убрать книги авторов, внесенных в реестр иностранных агентов. Об этом заявил замминистра культуры региона Роман Дорохин.

По его мнению, такие книги стоит убрать из открытого доступа, но не уничтожать, а оставить в книгохранилище и выдавать по запросу читателей старше 18 лет.

"Мне кажется, надо указывать соответствующую маркировку. Списывать эти книги, уничтожать и раздавать не нужно - это мое личное мнение. Я думаю, что если книги останутся в фондах и будут выдаваться по запросу, то это никак не повлияет на поток читателей", – добавил Дорохин в эфире программы "Акцент".

Напомним, что в конце марта в Госдуму был внесен законопроект о "зачистке" библиотек от книг иноагентов. По мнению авторов проекта, это недопустимо и угрожает безопасности России. Порядок формирования перечня документов, созданных иноагентами, и информирования общедоступных библиотек о таком перечне должен быть установлен Министерством культуры РФ.